Granizo enorme y destrucción en varias provincias: los videos impactantes de las tormentas

Granizo y destrucción en distintos puntos de la Argentina. Foto: Captura de video

Las tormentas fuertes en Argentina dejaron imágenes impactantes durante este fin de semana, con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo en distintos puntos de Córdoba y el sur de Santa Fe. Los videos difundidos muestran calles cubiertas de piedra y daños provocados por un fenómeno que, en algunos sectores, comenzó casi sin lluvia.

Los reportes de este domingo 20 de septiembre confirmaron granizo en localidades como Villa Cañás, Santa Rosa de Calamuchita, Calchín, Hernando, Las Junturas, Tío Pujio y Oncativo. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo avisos por tormentas fuertes, ráfagas intensas y posible caída de piedra en zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Granizo en Paraná, Entre Ríos. Crédito del video: X @jeremiasdureof

Tormentas fuertes y granizo: las localidades afectadas

Córdoba

Durante la tarde se registraron tormentas y caída de granizo en varias localidades del interior cordobés. Los reportes mencionan: Santa Rosa de Calamuchita, Calchín, Hernando, Las Junturas, Sur de Arroyito, Tío Pujio, Oncativo, Berrotarán y Santa Mónica.

En algunos sectores, la piedra comenzó a caer antes que la lluvia y luego llegaron precipitaciones intensas y ráfagas.

Granizo en La Francia, provincia de Córdoba. Crédito del video: X @SurTormentas

También hubo una importante granizada el sábado 19 en sectores de la ciudad de Córdoba, especialmente en Villa Belgrano, Argüello, Valle Escondido y Granja de Funes. Ese episodio corresponde al día anterior, no al domingo, aunque forma parte del mismo período de inestabilidad.

Santa Fe

En el sur santafesino se confirmó caída de granizo durante el mediodía en la zona de Villa Cañás, mientras un frente de tormenta avanzaba sobre la región. También comenzaron a registrarse precipitaciones en distintas localidades cercanas.

Además, los avisos a corto plazo comprendieron los departamentos de: Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.

Granizo en San Jorge, Santa Fe. Crédito del video: Instagram @meteoaficionados2

En estas áreas existía riesgo de lluvias intensas, fuertes ráfagas y granizo ocasional, aunque no encontré confirmación independiente de caída de piedra en cada uno de esos departamentos.

Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires se registró el avance de tormentas fuertes sobre distintos sectores del norte, centro y este bonaerense.

Los avisos inmediatos del SMN alcanzaron, entre otras zonas, a: Arrecifes, Baradero, Colón, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás, San Pedro, General Alvear, Las Flores, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué, Castelli, Chascomús, Dolores, General Guido, Lezama, Pila, Punta Indio, Tordillo y Río de la Plata Exterior.

Granizo en Rosario, Santa Fe. Crédito del video: X @Luciano434

Los avisos contemplaban tormentas fuertes, lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo. Sin embargo, con la información disponible hasta ahora, no es posible afirmar que haya caído granizo en todos esos partidos.

Entre Ríos

Los avisos de corto plazo también alcanzaron a Gualeguay, Islas del Ibicuy y Victoria, donde se esperaban tormentas fuertes con abundante lluvia, ráfagas y posibilidad de granizo. La franja de inestabilidad se extendía hacia el sur santafesino y el norte bonaerense.

Granizo en San Vicente, Santa Fe. Crédito del video: X @JoacoBiancotti

Cuándo mejora el tiempo

La mejora comenzará durante la madrugada del lunes, cuando las tormentas se alejen de Buenos Aires y disminuyan las probabilidades de lluvia. Sin embargo, el viento continuará siendo protagonista, con ráfagas de entre 42 y 69 km/h, una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C.

El tiempo se estabilizará con mayor claridad el martes, aunque el ingreso de aire frío dejará una jornada mayormente nublada, con temperaturas de entre 7 °C y 13 °C. La recuperación térmica será gradual: el miércoles llegará a 17 °C y hacia el viernes la máxima podría alcanzar los 27 °C.