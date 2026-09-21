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Buscan voluntarios para restaurar un castillo en Estados Unidos: ofrecen alojamiento y cuatro días libres por semana

Los participantes deberán cumplir 24 horas semanales, distribuidas en tres jornadas de trabajo. Cada turno incluye una pausa de 30 minutos para el almuerzo. A cambio de la colaboración, los organizadores ofrecen hospedaje en habitación compartida.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Buscan voluntarios para restaurar un castillo en Estados Unidos.
Buscan voluntarios para restaurar un castillo en Estados Unidos. Foto: Unsplash
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Una nueva convocatoria de voluntariado internacional abrió una oportunidad poco habitual para quienes sueñan con vivir una experiencia diferente en Estados Unidos. La propuesta busca colaboradores para participar en la renovación de Norwood Castle, una casa de estilo castillo ubicada en Texas, a cambio de alojamiento y una carga horaria reducida.

La iniciativa, publicada a través de la plataforma Worldpackers, apunta a viajeros interesados en sumarse a un proyecto de restauración y mantenimiento, sin que sea obligatorio contar con experiencia profesional previa en construcción.

Cómo es el castillo de Texas que busca voluntarios para su restauración

Norwood Castle atraviesa distintas etapas de renovación y necesita colaboradores para ayudar en diversas tareas vinculadas a la recuperación y mejora de la propiedad. Los trabajos varían según el avance del proyecto, pero entre las actividades previstas se encuentran:

  • Ayudar con la instalación de nuevos pisos
  • Colaborar en tareas de demolición y limpieza
  • Demoler una ducha antigua
  • Preparar y pintar habitaciones
  • Raspar techos con texturas que serán reemplazadas
  • Realizar lavado a presión de diferentes superficies
  • Retirar alfombras antiguas
El castillo atraviesa distintas etapas de renovación y necesita colaboradores para ayudar en diversas tareas. Foto: Unsplash

Aunque no se exige experiencia previa, se valoran conocimientos en bricolaje, pintura, remodelación, colocación de pisos y manejo de herramientas básicas.

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Cuántas horas hay que trabajar y cuántos días libres ofrece el voluntariado

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es la relación entre horas de trabajo y tiempo libre. Los voluntarios deberán cumplir 24 horas semanales, distribuidas en tres jornadas de trabajo:

  • Lunes: de 11:00 a 19:00
  • Miércoles: de 11:00 a 19:00
  • Viernes: de 11:00 a 19:00

Cada turno incluye una pausa de 30 minutos para el almuerzo. Gracias a este esquema, los participantes dispondrán de cuatro días libres por semana, lo que les permitirá recorrer Texas o simplemente disfrutar de la experiencia con mayor flexibilidad.

Qué beneficios incluye el programa para quienes sean seleccionados

A cambio de la colaboración, los organizadores ofrecen alojamiento en habitación compartida junto a otros viajeros que formen parte del proyecto.

La iniciativa apunta a viajeros interesados en sumarse a un proyecto de restauración y mantenimiento en Texas. Foto: Unsplash

Además, la propiedad cuenta con estacionamiento propio, un beneficio especialmente útil para quienes dispongan de vehículo durante su estadía.

La combinación de hospedaje incluido, una carga laboral reducida y varios días libres convierte a esta propuesta en una opción atractiva para quienes desean conocer Estados Unidos sin afrontar los costos habituales de alojamiento.

Requisitos para participar en el voluntariado de Norwood Castle

La convocatoria está abierta a diferentes perfiles de viajeros. Pueden postularse: personas que viajen solas, parejas, dúos de amigos o familiares.

Sin embargo, existe una condición indispensable para todos los aspirantes: contar con visa estadounidense vigente o ciudadanía estadounidense.

La combinación de hospedaje incluido, una carga laboral reducida y varios días libres resulta atractiva. Foto: Unsplash

La organización aclara que no gestiona trámites migratorios ni permisos de ingreso al país. Por ese motivo, todos los gastos relacionados con visas, documentación, transporte y seguros deberán ser cubiertos por cada participante.

Cómo postularse al voluntariado para vivir y trabajar en un castillo de Estados Unidos

Los interesados pueden presentar su candidatura a través de Worldpackers, la plataforma especializada en experiencias de intercambio cultural y voluntariado alrededor del mundo.

Para aplicar, es necesario crear un perfil, completar la información personal y enviar la solicitud al proyecto disponible en Norwood Castle. Los anfitriones evaluarán las postulaciones y seleccionarán a los candidatos que mejor se adapten a las necesidades de la restauración.

Para quienes ya cuentan con la documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos, la propuesta representa una oportunidad singular: colaborar en la renovación de un castillo en Texas, convivir con viajeros internacionales y disfrutar de cuatro días libres por semana en una de las regiones más emblemáticas del país.

VoluntariadoVoluntariosTexasEstados Unidos
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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