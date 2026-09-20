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Alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias este domingo 20 de septiembre

La jornada comenzará estable, pero se espera un cambio en las condiciones durante la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una máxima de 25 grados, tormentas y un aumento considerable de la intensidad del viento.

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El SMN anticipa tormentas fuertes durante la tarde y noche de este domingo en Buenos Aires.
El SMN anticipa tormentas fuertes durante la tarde y noche de este domingo en Buenos Aires. Foto: Archivo NA
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El clima en Buenos Aires tendrá un cambio importante este domingo 20 de septiembre. La jornada comenzará con condiciones estables y sin lluvias, pero hacia la tarde aumentará la inestabilidad y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tormentas fuertes.

La temperatura se ubicará entre los 15 y los 25 grados, mientras que durante la noche descenderá hasta los 18°C. Además, se esperan ráfagas y un incremento en la intensidad del viento durante la segunda mitad del día.

La temperatura máxima llegará a los 25 grados antes del cambio en las condiciones meteorológicas. Foto: NA

Clima en Buenos Aires: cómo estará este domingo 20 de septiembre

Durante las primeras horas del domingo se espera una mañana sin precipitaciones. La humedad será elevada, con registros cercanos al 89%, y habrá vientos leves del noreste, de unos 10 km/h.

Hacia la media mañana, las condiciones se mantendrán estables, aunque el viento cambiará al sector norte y alcanzará velocidades de aproximadamente 12 km/h. El panorama comenzará a modificarse después del mediodía.

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Durante la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones, que alcanzará entre el 40% y el 70%.

Tormentas fuertes y viento durante la tarde

Para la tarde, el SMN anticipa tormentas fuertes y un aumento considerable de la intensidad del viento. Los vientos soplarán desde el sudoeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h.

La temperatura máxima llegará a los 25 grados, por lo que la mayor parte de la jornada tendrá registros relativamente templados antes del cambio de las condiciones meteorológicas.

Cómo estará el tiempo durante la noche

Durante la noche continuará la inestabilidad. La temperatura rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del oeste, con velocidades estimadas de entre 23 y 31 km/h.

La probabilidad de precipitaciones estará entre el 40% y el 70%, por lo que se mantiene la posibilidad de lluvias y tormentas para este período.

El SMN anticipa tormentas fuertes durante la tarde y noche de este domingo en Buenos Aires. Foto: Pexels

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires

El cambio de tiempo continuará durante el comienzo de la próxima semana. El lunes 21, día que da inicio oficial a la primavera, no se esperan precipitaciones, pero sí viento y un marcado descenso de la temperatura.

La mínima será de 12 grados, mientras que la máxima alcanzará apenas los 17°C.

Para el martes 22, el descenso térmico será todavía más pronunciado. Se prevé una mínima de 6 grados y una máxima de 12°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

Pronóstico extendido. El lunes llegará un marcado descenso térmico, con una máxima de apenas 17 grados en Buenos Aires. Foto: SMN.

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla

Ante la posibilidad de tormentas, se recomienda:

  • Evitar actividades al aire libre en las zonas afectadas.
  • No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes o estructuras que puedan caer.
  • Retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • No sacar la basura si puede dificultar el escurrimiento del agua.
  • Evitar circular por calles anegadas.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
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