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El muro invisible que divide al Sahara: la gigantesca barrera de arena que atraviesa el desierto más grande del mundo

La construcción comenzó durante la década de 1980 en el marco del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario. Está compuesta por enormes terraplenes de arena y tierra que en algunos sectores alcanzan varios metros de altura.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La gigantesca barrera de arena que atraviesa el desierto de Sahara.
La gigantesca barrera de arena que atraviesa el desierto de Sahara. Foto: Unsplash
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En medio de la inmensidad del Sahara existe una construcción tan extensa que resulta difícil de imaginar. Se trata de una barrera de aproximadamente 2.700 kilómetros de longitud que atraviesa el Sahara Occidental y divide este territorio en dos partes. Conocida como el Muro de la Arena o Berm, esta estructura se convirtió en una de las fronteras militarizadas más largas del planeta.

A diferencia de los muros tradicionales construidos con hormigón o acero, esta obra está formada principalmente por arena, piedras, tierra, zanjas, alambradas y una extensa red de puestos militares. Desde el aire o en imágenes satelitales, la barrera se distingue como una línea que recorre kilómetros de paisaje desértico, marcando una división que sigue siendo motivo de disputa internacional.

Qué es el Muro de la Arena y por qué se construyó en el Sahara Occidental

La construcción comenzó durante la década de 1980 en el marco del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario. Mientras Marruecos buscaba consolidar el control sobre los territorios que administraba en el Sahara Occidental, el movimiento independentista saharaui reclamaba la autodeterminación de la región. A medida que avanzaba la guerra, la barrera fue ampliándose por etapas hasta extenderse desde el sur marroquí hacia áreas cercanas a la frontera con Mauritania.

La construcción comenzó durante la década de 1980 en el marco del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario. Foto: Unsplash

La estrategia permitió a Marruecos reforzar la seguridad en las zonas bajo su control y limitar los movimientos de las fuerzas independentistas. Con el paso de los años, la estructura se transformó en un elemento central dentro de uno de los conflictos territoriales más prolongados del norte de África.

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Cómo es la barrera de 2.700 kilómetros que atraviesa el desierto del Sahara

Aunque suele ser llamado muro, la estructura no tiene la apariencia de una pared continua. En realidad, está compuesta por enormes terraplenes de arena y tierra que en algunos sectores alcanzan varios metros de altura. En ciertos tramos, el paisaje desértico se fusiona visualmente con la construcción, lo que hace difícil distinguir dónde termina el entorno natural y dónde comienza la infraestructura militar.

El Muro de la Arena tuvo profundas consecuencias sobre las comunidades locales Foto: Unsplash

Sin embargo, detrás de esa apariencia sencilla existe un complejo sistema de seguridad. El muro está rodeado de campos minados, alambradas, radares, puestos de observación y destacamentos militares distribuidos a lo largo de su recorrido. Todo el dispositivo fue diseñado para controlar el movimiento en una de las regiones más inhóspitas del planeta.

La barrera establece una división territorial muy clara. Al oeste se encuentran las zonas controladas por Marruecos, donde vive la mayor parte de la población del territorio y se concentran las principales ciudades. Al este se extiende la denominada zona liberada, administrada por el Frente Polisario.

Cuál es el impacto del muro sobre la población y el futuro del conflicto

Más allá de su relevancia estratégica, el Muro de la Arena tuvo profundas consecuencias sobre las comunidades locales. Durante décadas, numerosas familias saharauis quedaron separadas por el conflicto, mientras que los desplazamientos dentro del territorio continúan condicionados por controles, restricciones y cuestiones de seguridad.

La infraestructura también genera preocupación por sus efectos sobre el medio ambiente. Foto: Unsplash

La infraestructura también genera preocupación por sus efectos sobre el medio ambiente. Aunque el Sahara suele ser percibido como un espacio vacío, en realidad alberga diversas especies adaptadas a condiciones extremas. La presencia de minas terrestres y de instalaciones militares representa una amenaza permanente tanto para las personas como para la fauna que habita la región.

Pese al alto el fuego alcanzado en 1991 entre Marruecos y el Frente Polisario, la disputa por el futuro del Sahara Occidental sigue sin resolverse. Naciones Unidas considera al territorio como una región no autónoma pendiente de una solución política definitiva. Mientras las negociaciones continúan sin un acuerdo definitivo, el gigantesco Muro de la Arena permanece como una de las construcciones más sorprendentes y menos conocidas del mundo, una cicatriz de miles de kilómetros que atraviesa el desierto más grande del planeta.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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