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Elevan a naranja la alerta por tormentas fuertes: hasta qué hora llueve en Buenos Aires y cuándo mejora el clima

El pronóstico indica que el fenómeno afectará a la Ciudad y sus alrededores con riesgo de lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento. Cómo sigue el clima en la semana.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Elevan a naranja la alerta por tormentas fuertes.
Elevan a naranja la alerta por tormentas fuertes. Foto: REUTERS
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja la alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires para este domingo 20 de septiembre. El fenómeno afectará a la Ciudad y sus alrededores durante la tarde y la noche, con riesgo de lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

Según el pronóstico, el momento más complicado se concentrará durante la segunda mitad de la jornada, cuando las tormentas podrían alcanzar intensidad localmente severa. Aunque el viento previsto para el día contempla ráfagas de hasta 59 km/h, dentro de las celdas más intensas podrían registrarse velocidades superiores a los 100 km/h, de acuerdo con la advertencia difundida por el Gobierno porteño.

A qué hora llegan las tormentas fuertes a Buenos Aires

La inestabilidad aumentará durante la tarde del domingo, cuando comenzarán a desarrollarse tormentas aisladas sobre distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El deterioro se profundizará hacia la noche, franja en la que se esperan los fenómenos de mayor intensidad y las ráfagas más fuertes.

El carácter aislado de las tormentas significa que el impacto no será uniforme en toda la región. Algunas localidades podrían recibir lluvias abundantes, granizo y viento intenso, mientras que otras podrían atravesar períodos de menor actividad. Por eso, será importante seguir las actualizaciones y avisos a muy corto plazo del SMN.

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Elevan a naranja la alerta por tormentas fuertes. Foto: Pexels

Qué significa la alerta naranja por tormentas

Una alerta naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, los bienes y el ambiente. En este caso, el área podría ser afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, capaces de dejar abundante agua en cortos períodos y ocasionar complicaciones urbanas.

Las autoridades estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. A las lluvias se sumarán actividad eléctrica frecuente, posible granizo de diferentes tamaños y ráfagas muy intensas, con capacidad para provocar caída de ramas, voladuras y cortes de energía.

Hasta qué hora llueve en Buenos Aires

Las tormentas más fuertes se esperan durante la tarde y la noche del domingo, pero la inestabilidad podría extenderse hasta la madrugada del lunes. Para las primeras horas del nuevo día se mantienen chances de chaparrones, antes de una disminución gradual de las precipitaciones.

El lunes tendrá una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C. Aunque las lluvias comenzarán a retirarse, el viento seguirá siendo protagonista durante toda la jornada, con ráfagas previstas de entre 42 y 69 km/h, especialmente durante la tarde.

Lunes ventoso: cuándo se esperan las ráfagas más intensas

Después del paso del sistema de tormentas, el lunes continuará con condiciones ventosas en Buenos Aires. Las ráfagas podrán alcanzar los 69 km/h, por lo que persistirán las complicaciones para circular, principalmente en autopistas, avenidas, zonas arboladas y espacios abiertos.

La combinación de viento y descenso térmico hará que el ambiente se perciba más fresco. Será importante asegurar los objetos ubicados en balcones y terrazas, evitar permanecer debajo de árboles y mantenerse alejado de estructuras que puedan desprenderse por efecto de las ráfagas.

Lluvia y tormenta.
Elevan a naranja la alerta por tormentas fuertes. Foto: Wikimedia Commons

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

La mejora más clara comenzará el martes 22 de septiembre, cuando ya no se esperan lluvias ni ráfagas intensas. Sin embargo, el ingreso de aire más frío dejará una mínima de 7 °C y una máxima de apenas 13 °C, con cielo mayormente nublado durante buena parte del día.

El miércoles se mantendrá fresco, con temperaturas de entre 7 °C y 17 °C, pero desde el jueves comenzará una recuperación térmica pronunciada. La máxima llegará a 24 °C y el viernes alcanzará los 27 °C, con cielo parcialmente nublado y un ambiente nuevamente cálido.

Cómo sigue el clima esta semana, día por día

  • Lunes: mínima de 12 °C y máxima de 17 °C con tarde ventosa y ráfagas de entre 42 a 69 km/h todo el día.
  • Martes: mínima de 7 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado.
  • Miércoles: minima de 7 °C y máxima de 17 °C con cielo mayormente nublado.
  • Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 24 °C con cielo mayormente nublado.
  • Viernes: mínima de 14 °C y máxima de 27 °C con cielo parcialmente nublado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalTormentas
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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