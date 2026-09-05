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Pronóstico extendido para Córdoba: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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El pronóstico para Córdoba este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 19 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Sur 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 18 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 9 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 19 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol19:03
Horas de luz11h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:28 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 11h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 19 - 46 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 13 - 28 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Sur 12 - 28 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Sur 18 - 41 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sur 17 - 42 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Sur 17 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Sur 16 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sur 17 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Sur 19 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Sur 19 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Sur 18 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Sur 18 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Sur 14 - 42 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sur 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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