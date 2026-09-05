Pronóstico extendido para Córdoba: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

El pronóstico para Córdoba este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de 7°. Con vientos de 19 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 19 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:28
|Puesta del sol
|19:03
|Horas de luz
|11h 35m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|35%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?
Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 07:28 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 11h 35m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 19 - 46 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Sur 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|10°
|10°
|Suroeste 5 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|9°
|9°
|Suroeste 5 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|9°
|8°
|Suroeste 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|9°
|8°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|9°
|7°
|Sur 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|9°
|7°
|Sur 13 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|9°
|7°
|Sur 13 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|10°
|10°
|Sur 12 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|12°
|12°
|Sur 18 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|13°
|13°
|Sur 17 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|13°
|13°
|Sur 17 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|13°
|13°
|Sur 16 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|13°
|13°
|Sur 17 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|13°
|13°
|Sur 19 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|12°
|12°
|Sur 19 - 46 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|12°
|12°
|Sur 18 - 45 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|12°
|12°
|Sur 18 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|10°
|10°
|Sur 14 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|9°
|8°
|Sur 11 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|9°
|7°
|Sur 9 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|8°
|7°
|Sur 9 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|8°
|7°
|Sur 10 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|8°
|7°
|Sur 9 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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