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Temperaturas y lluvias en Córdoba: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 30°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 30° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 19° para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Sur 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
29°
Viento
Sureste 10 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
25°
Viento
Sur 7 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 11 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 30°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:59
Puesta del sol19:16
Horas de luz12h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:59 y se pone a las 19:16, dando aproximadamente 12h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 11 - 29 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 26° 27° Suroeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 25° 26° Suroeste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 21° 21° Sur 7 - 19 km/h 0% Cubierto
04:00 21° 21° Sur 7 - 16 km/h 0% Cubierto
05:00 20° 20° Sur 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 20° 20° Sur 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 19° 19° Sur 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 20° 20° Sur 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 21° 21° Sur 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 23° 24° Sureste 4 - 18 km/h 0% Cubierto
11:00 24° 25° Sureste 4 - 17 km/h 0% Cubierto
12:00 26° 27° Este 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 28° 29° Este 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 29° 30° Este 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 29° 31° Sureste 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 29° 31° Sureste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 29° 31° Sureste 10 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 29° 30° Sureste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 27° 28° Sureste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 26° 27° Sur 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 25° 26° Sur 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 25° 26° Sur 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 24° 25° Sur 8 - 16 km/h 0% Cubierto
24:00 24° 24° Sur 8 - 17 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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