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¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes? El pronóstico para este 17 de septiembre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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El pronóstico para Corrientes este 17 de septiembre de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 12°. Con vientos de 12 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Este 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Este 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Este 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 12 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 26°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:50
Puesta del sol18:49
Horas de luz11h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación38%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 17 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:50 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 11h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 17 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 12 - 24 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Este 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Este 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Este 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 19° 19° Este 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Este 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 25° Este 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 26° Este 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 26° Este 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 26° Este 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 26° Noreste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Este 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 25° Este 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Este 10 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Sureste 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 21° 21° Sureste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Este 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 20° 20° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Este 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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