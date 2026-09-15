El Niño enciende las alarmas en el Litoral: advierten que el río Paraná podría superar la histórica crecida de 1983

El río Paraná podría verse afectado por el fenómeno meteorológico de El Niño. Foto: Wikimedia Commons

La evolución de El Niño durante 2026 mantiene bajo vigilancia al Litoral argentino ante la posibilidad de lluvias superiores a las habituales y una eventual crecida de los grandes ríos de la región. La atención se concentra especialmente en el río Paraná, cuyo comportamiento dependerá de cómo evolucionen las precipitaciones en toda la Cuenca del Plata.

En ese contexto, el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco elaboró una proyección sobre las alturas que podría alcanzar el Paraná ante un escenario de El Niño muy intenso. El análisis tomó como referencia la histórica crecida de 1983, uno de los episodios hidrológicos más importantes registrados en la cuenca.

El estudio incluye 24 ciudades ribereñas y plantea que, en determinados puntos, el nivel del agua podría superar entre 20 centímetros y 1,20 metros los registros utilizados como referencia de aquella crecida. Además, estima que la onda podría tardar aproximadamente 18 días en recorrer el trayecto entre Puerto Iguazú y San Fernando.

Vista satelital del río Paraná, que podría verse afectado por el fenómeno meteorológico de El Niño. Foto: Wikimedia Commons/Copernicus

Cabe señalar que estas cifras no representan un pronóstico oficial ni implican que esas alturas necesariamente vayan a concretarse, sino que se trata de una simulación orientada a evaluar riesgos, condicionada por factores como la cantidad y distribución de las lluvias, el aporte de los ríos tributarios y la operación de las represas de Itaipú y Yacyretá.

Cuánto podría crecer el río Paraná por las inundaciones de El Niño

Uno de los valores más significativos de la proyección corresponde a Puerto Iguazú, donde el río podría llegar a 17,60 metros, frente a los 16,40 m tomados como referencia de 1983. La diferencia alcanzaría así los 1,20 metros, el mayor incremento contemplado en el análisis.

En Posadas, el escenario proyecta una altura de 11,47 metros, frente a los 10,27 m de la referencia histórica. Para Corrientes, en tanto, se estiman 10,20 metros contra los 9 m registrados durante aquel episodio.

Estos son algunos de los valores incluidos en la simulación:

Puerto Iguazú: 17,60 metros, frente a 16,40 metros en 1983.

Posadas: 11,47 metros, frente a 10,27 metros.

Corrientes: 10,20 metros, frente a 9 metros.

Barranqueras: 10 metros, frente a 8,80 metros.

Paraná: 8,50 metros, frente a 7,90 metros.

Santa Fe: 8,20 metros, frente a 7,60 metros.

Rosario: 7,60 metros, frente a 7,20 metros.

Tigre: 6,10 metros, frente a 5,70 metros.

El análisis aclara que las alturas están expresadas con relación al cero del Instituto Nacional del Agua (INA) y no al utilizado por el Servicio de Hidrografía Naval. Esta diferencia metodológica debe considerarse antes de comparar los valores con otras mediciones o alertas hidrométricas.

El río Paraná podría verse afectado por el fenómeno meteorológico de El Niño. Foto: Wikimedia Commons

Cuáles son las provincias más amenazadas por El Niño

El escenario coincide con las advertencias sobre los posibles efectos de El Niño en Argentina. El Litoral y buena parte de la Cuenca del Plata se encuentran entre las regiones donde el fenómeno puede favorecer lluvias más frecuentes y acumulados superiores a los valores normales.

Las provincias que requieren mayor seguimiento son Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe. También aumenta la atención sobre los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay e Iguazú, especialmente ante una sucesión de precipitaciones intensas en sus cuencas de aporte.

El episodio de 1982-1983 resulta relevante porque coincidió con una de las mayores crecidas del Paraná. El fuerte evento de El Niño de 1997-1998 también estuvo acompañado por inundaciones importantes en el Litoral, aunque cada episodio presenta características diferentes.

En esa línea, las cifras deben interpretarse como un escenario posible para anticipar riesgos y fortalecer la prevención. La evolución de las lluvias, los cursos tributarios, las represas y las condiciones hidrológicas acumuladas será determinante para conocer el impacto real sobre el río Paraná durante 2026.