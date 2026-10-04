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Evolución del clima en Corrientes: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará tormenta seca con cielo cubierto.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo tormenta seca con cielo cubierto, el clima en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Sureste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Sureste 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sureste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con tormenta seca con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 25°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:31
Puesta del sol18:57
Horas de luz12h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica tormenta seca con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:31 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 12h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica tormenta seca con cielo cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 7 - 17 km/h 0% Tormenta seca con cielo cubierto
02:00 16° 16° Norte 4 - 16 km/h 0% Tormenta seca con cielo cubierto
03:00 16° 16° Sureste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Sur 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Sur 13 - 24 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Sur 14 - 28 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 15° Sureste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 15° Sureste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Sureste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Sureste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
11:00 20° 20° Sureste 12 - 31 km/h 0% Cubierto
12:00 21° 21° Sureste 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 23° 25° Sureste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 25° Este 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 24° 26° Sureste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 24° 26° Sureste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 25° Sureste 12 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 23° 25° Sureste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Sureste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Este 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 19° 19° Sureste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 19° 19° Sureste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Sureste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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