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Temperaturas y lluvias en Corrientes: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 24° y una máxima de 35°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 35° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 24° para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
28°
Viento
Este 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
34°
Viento
Noreste 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
28°
Viento
Noreste 14 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 24° y llegará a una máxima de 35°.

Viento: 19 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 28°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 28°.


Mañana se esperan 36° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 35°
Mínima: 24°
Sensación Térmica: 26°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:38
Puesta del sol18:53
Horas de luz12h 15m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 24° y una máxima de 35°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:38 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 12h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 19 - 37 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 29° 33° Este 9 - 27 km/h 0% Cielo despejado
02:00 28° 31° Este 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
03:00 25° 26° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
04:00 25° 26° Noreste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
05:00 25° 26° Norte 17 - 29 km/h 0% Cielo despejado
06:00 25° 26° Norte 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
07:00 25° 26° Norte 19 - 35 km/h 0% Soleado
08:00 26° 28° Norte 14 - 34 km/h 0% Soleado
09:00 28° 30° Este 11 - 24 km/h 0% Soleado
10:00 29° 32° Noreste 14 - 29 km/h 0% Soleado
11:00 31° 34° Norte 17 - 36 km/h 0% Soleado
12:00 32° 36° Noreste 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
13:00 34° 38° Norte 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 34° 39° Norte 17 - 36 km/h 0% Soleado
15:00 35° 39° Norte 17 - 35 km/h 0% Soleado
16:00 35° 40° Norte 17 - 35 km/h 0% Soleado
17:00 34° 40° Noreste 15 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 32° 37° Noreste 13 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 30° 34° Noreste 13 - 23 km/h 0% Soleado
20:00 29° 33° Noreste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 29° 32° Noreste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 28° 31° Noreste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
23:00 28° 30° Noreste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
24:00 28° 30° Noreste 17 - 29 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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