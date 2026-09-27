Temperaturas y lluvias en Corrientes: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 35° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 24° para este 27 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 24° y llegará a una máxima de 35°.
Viento: 19 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 28°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 28°.
Mañana se esperan 36° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 25°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:38
|Puesta del sol
|18:53
|Horas de luz
|12h 15m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?
Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 24° y una máxima de 35°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 06:38 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 12h 15m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 19 - 37 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|29°
|33°
|Este 9 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|28°
|31°
|Este 13 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|25°
|26°
|Noreste 14 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|25°
|26°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|25°
|26°
|Norte 17 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|25°
|26°
|Norte 19 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|25°
|26°
|Norte 19 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|26°
|28°
|Norte 14 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|28°
|30°
|Este 11 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|29°
|32°
|Noreste 14 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|31°
|34°
|Norte 17 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|32°
|36°
|Noreste 15 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|34°
|38°
|Norte 17 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|34°
|39°
|Norte 17 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|35°
|39°
|Norte 17 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|35°
|40°
|Norte 17 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|34°
|40°
|Noreste 15 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|32°
|37°
|Noreste 13 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|30°
|34°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|29°
|33°
|Noreste 15 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|29°
|32°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|28°
|31°
|Noreste 14 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|28°
|30°
|Noreste 16 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|28°
|30°
|Noreste 17 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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