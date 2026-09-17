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¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos? El pronóstico para este 17 de septiembre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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El pronóstico para Entre Ríos este 17 de septiembre de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 12°. Con vientos de 14 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 14 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 24°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:58
Puesta del sol18:55
Horas de luz11h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación38%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 17 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:58 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 11h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 17 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 14 - 32 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noreste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Noreste 10 - 18 km/h 0% Soleado
08:00 14° 14° Noreste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Noreste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Noreste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 22° Noreste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Noreste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Noreste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Noreste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Noreste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Noreste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 22° Noreste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Este 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Noreste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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