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Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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El pronóstico para Entre Ríos este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 21 - 42 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Sur 16 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 21 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 11 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 21 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:13
Puesta del sol18:48
Horas de luz11h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:13 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 11h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 21 - 42 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 4 - 4 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Norte 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Suroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Sur 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Sur 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 14 - 24 km/h 0% Soleado
08:00 Sur 15 - 26 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Sur 16 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Sur 18 - 35 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Sur 19 - 38 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Sur 20 - 40 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Sur 20 - 42 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Sur 21 - 42 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Sur 21 - 42 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Sur 21 - 42 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Sur 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Sur 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Sur 17 - 35 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Sur 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Sur 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 11 - 26 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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