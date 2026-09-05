Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 21 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.