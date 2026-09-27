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Temperaturas y lluvias en Entre Ríos: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 28°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (6.8 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 28° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 19° para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
22°
Viento
Este 16 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
27°
Viento
Este 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
23°
Viento
Sureste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 27 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 6.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 28°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:45
Puesta del sol19:01
Horas de luz12h 16m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:45 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 12h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 6.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 27 - 49 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 24° 24° Este 19 - 35 km/h 0% Cielo despejado
02:00 21° 21° Sureste 22 - 39 km/h 40% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
03:00 20° 20° Este 27 - 47 km/h 40% 3.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
04:00 20° 20° Este 17 - 48 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 20° 20° Este 20 - 35 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 20° 20° Este 15 - 35 km/h 50% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 20° 20° Este 21 - 36 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 20° 20° Este 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros
09:00 22° 22° Este 16 - 38 km/h 0% Nubes y claros
10:00 23° 23° Este 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
11:00 23° 24° Este 19 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 25° 26° Este 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
13:00 26° 27° Este 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 28° Este 15 - 35 km/h 0% Soleado
15:00 27° 29° Este 15 - 33 km/h 0% Soleado
16:00 28° 30° Este 14 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 27° 29° Este 14 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 27° 28° Este 13 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 25° 26° Este 11 - 22 km/h 0% Soleado
20:00 24° 24° Este 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 23° 23° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 23° 22° Sureste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 22° 21° Sureste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 22° 22° Sureste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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