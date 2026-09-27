Temperaturas y lluvias en Entre Ríos: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 28° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 19° para este 27 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 27 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 6.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:45
|Puesta del sol
|19:01
|Horas de luz
|12h 16m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?
Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:45 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 12h 16m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 6.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 27 - 49 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|24°
|24°
|Este 19 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|21°
|21°
|Sureste 22 - 39 km/h
|40% 1.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|03:00
|20°
|20°
|Este 27 - 47 km/h
|40% 3.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|20°
|20°
|Este 17 - 48 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|20°
|20°
|Este 20 - 35 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|20°
|20°
|Este 15 - 35 km/h
|50% 0.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|20°
|20°
|Este 21 - 36 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|20°
|20°
|Este 22 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|22°
|22°
|Este 16 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|23°
|23°
|Este 16 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|23°
|24°
|Este 19 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|25°
|26°
|Este 20 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|26°
|27°
|Este 17 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|26°
|28°
|Este 15 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|27°
|29°
|Este 15 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|28°
|30°
|Este 14 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|27°
|29°
|Este 14 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|27°
|28°
|Este 13 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|25°
|26°
|Este 11 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|24°
|24°
|Este 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|23°
|23°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|23°
|22°
|Sureste 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|22°
|21°
|Sureste 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|22°
|22°
|Sureste 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
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Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
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La Rioja Clima en
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Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
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San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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