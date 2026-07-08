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Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 8 de julio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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El pronóstico para Formosa este 8 de julio de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 12 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Este 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Este 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 20°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación41%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 8 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:40 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 8 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 7 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Noreste 6 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Noreste 7 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noreste 9 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Noreste 10 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Noreste 11 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Noreste 10 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Noreste 9 - 21 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Este 7 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Este 8 - 13 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Este 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
20:00 15° 15° Este 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Este 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Este 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Este 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Este 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Formosatiempo en Formosa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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