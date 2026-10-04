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Evolución del clima en Formosa: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo niebla, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Sureste 15 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Sureste 12 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
20°
Viento
Sureste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 26°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:29
Puesta del sol18:54
Horas de luz12h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Formosa indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:29 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 12h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 16 - 31 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sur 7 - 15 km/h 0% Neblina
02:00 18° 18° Sur 11 - 18 km/h 0% Niebla
03:00 18° 18° Sureste 8 - 18 km/h 0% Niebla
04:00 18° 18° Sur 12 - 22 km/h 0% Niebla
05:00 18° 18° Sureste 11 - 22 km/h 0% Niebla
06:00 17° 17° Sur 12 - 23 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Sur 15 - 27 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Sur 16 - 30 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Sureste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Sureste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
11:00 20° 20° Sureste 12 - 29 km/h 0% Cubierto
12:00 22° 22° Sureste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
13:00 22° 23° Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
14:00 24° 25° Sureste 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 25° 26° Sureste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Sureste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Sureste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 25° Sureste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Sureste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Sureste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 21° 21° Sureste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 20° 20° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 19° 19° Sureste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 19° 19° Sureste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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