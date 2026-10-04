Evolución del clima en Formosa: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Formosa se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.

Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 27°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.