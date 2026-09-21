Pronóstico en Formosa: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 31° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 19° para este 21 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 31°.
Viento: 30 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 9.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:43
|Puesta del sol
|18:48
|Horas de luz
|12h 5m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|75%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 31°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 06:43 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 9.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 30 - 59 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|24°
|25°
|Sur 24 - 50 km/h
|0%
|Tormenta seca con cielo parcialmente nuboso
|02:00
|21°
|21°
|Este 15 - 57 km/h
|50% 3.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 32 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|21°
|21°
|Sureste 8 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|20°
|20°
|Sur 21 - 46 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|20°
|20°
|Este 18 - 50 km/h
|30% 5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|20°
|20°
|Noreste 15 - 39 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|21°
|21°
|Noreste 14 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|23°
|23°
|Este 3 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|25°
|26°
|Este 4 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|27°
|29°
|Sureste 4 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|27°
|29°
|Sureste 3 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|29°
|31°
|Suroeste 5 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|30°
|33°
|Suroeste 9 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|30°
|33°
|Suroeste 16 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|27°
|29°
|Sur 25 - 49 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|24°
|24°
|Sur 30 - 57 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|22°
|24°
|Sur 30 - 59 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|21°
|21°
|Sur 28 - 57 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|21°
|21°
|Sur 29 - 54 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|21°
|21°
|Sur 29 - 54 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|20°
|20°
|Sureste 23 - 54 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|20°
|20°
|Sureste 20 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|19°
|19°
|Sur 19 - 40 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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