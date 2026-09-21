Pronóstico en Formosa: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 30 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 9.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 21°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.