comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Formosa: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Formosa este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 15°. Con vientos de 20 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sur 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 17 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 17 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 20 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 19°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:01
Puesta del sol18:42
Horas de luz11h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:01 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 11h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 20 - 39 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 17 - 28 km/h 0% Cubierto
02:00 17° 17° Sur 19 - 30 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Sur 16 - 31 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Sur 16 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 16° 16° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Sur 15 - 28 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 15° Sur 16 - 30 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 15° Sur 17 - 31 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sur 15 - 31 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Sur 19 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Sur 18 - 39 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Sur 17 - 37 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Sur 18 - 36 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Sur 17 - 36 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Sur 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Sur 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Sur 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sur 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Sur 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Sur 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Sur 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Sur 20 - 37 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Formosatiempo en Formosa hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La cadena nacional ya pasó a la acción:el Gobierno oficializó sanciones contra 45 empresas y accionistas por explotación ilegal en Malvinas

La cadena nacional ya pasó a la acción: el Gobierno oficializó sanciones contra 45 empresas y accionistas por explotación ilegal en Malvinas

Caputo justificó la estrategia de Milei para acorralar a las petroleras en Malvinas:“Nadie puede estar en contra”

Milei ató el reclamo por Malvinas a su modelo económico:“La expansión de las exportaciones nos permite jugar en geopolítica”

El canciller Pablo Quirno fue contundente a la hora de respaldar la estrategia por Malvinas:“Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha”

Economía

Impacto en la industria automotriz:Volkswagen acordó recortar 100.000 empleos y puso en duda el futuro de sus plantas

Impacto en la industria automotriz: Volkswagen acordó recortar 100.000 empleos y puso en duda el futuro de sus plantas

Multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires:cuáles son los nuevos valores y cuánto cuesta cada infracción

Megaproyecto Vicuña y boom del cobre:por qué Wall Street mira con codicia el nuevo bono de San Juan

Petroleras desafían las sanciones de Argentina y confirman que avanzarán con el proyecto Sea Lion en Malvinas

Internacionales

La paradoja de EEUU:Rubio pidió aislar a la “brutal dictadura” de Nicaragua, pero el comercio expone la dependencia bilateral

La paradoja de EEUU: Rubio pidió aislar a la “brutal dictadura” de Nicaragua, pero el comercio expone la dependencia bilateral

“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta”:el desafiante mensaje del Reino Unido tras la cadena nacional de Javier Milei por Islas Malvinas

Viviendas subsidiadas solo para mayores de 55 años:quiénes pueden conseguir hoy uno de los apartamentos en Nueva York

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos