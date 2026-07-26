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Pronóstico extendido para Formosa: qué esperar este 26 de julio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
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El pronóstico para Formosa este 26 de julio de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 18°. Con vientos de 12 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
20°
Viento
Este 4 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Sureste 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Este 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 12 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 26°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol18:23
Horas de luz10h 48m
Fase lunarCreciente
Iluminación92%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 26 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:35 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 26 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 12 - 22 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Noreste 4 - 7 km/h 0% Cubierto
02:00 19° 19° Este 4 - 7 km/h 0% Cubierto
03:00 18° 18° Sureste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
04:00 18° 18° Sureste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Sur 3 - 5 km/h 0% Cubierto
06:00 18° 18° Este 4 - 7 km/h 0% Cubierto
07:00 18° 18° Este 3 - 6 km/h 0% Cubierto
08:00 18° 18° Este 3 - 5 km/h 0% Cubierto
09:00 20° 20° Este 4 - 10 km/h 0% Cubierto
10:00 21° 21° Sureste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
11:00 22° 22° Sureste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
12:00 23° 23° Sureste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 25° Sur 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 25° 26° Sur 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 25° 26° Sur 3 - 13 km/h 0% Cubierto
16:00 25° 26° Sureste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 25° 25° Sureste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 23° Sureste 6 - 15 km/h 0% Soleado
19:00 21° 21° Sureste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
20:00 21° 21° Sureste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 20° Sureste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 20° 20° Este 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 20° 20° Este 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 20° 20° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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