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¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 9 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Oeste 10 - 28 km/h
Lluvia
60% 0.5 mm
Noche
Cubierto
Viento
Oeste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 10 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 13°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:52
Puesta del sol19:24
Horas de luz12h 32m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 10 de octubre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 06:52 y se pone a las 19:24, dando aproximadamente 12h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 10 de octubre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 30 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Oeste 5 - 16 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Oeste 5 - 16 km/h 90% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Oeste 5 - 16 km/h 90% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noroeste 8 - 19 km/h 90% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noroeste 9 - 21 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 8 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 11° 11° Oeste 6 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Oeste 7 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Oeste 7 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 13° 13° Oeste 9 - 28 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 12° 12° Oeste 10 - 30 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 11° 11° Oeste 10 - 30 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 11° 11° Oeste 10 - 28 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 11° 11° Oeste 9 - 27 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 11° 11° Oeste 6 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 11° 11° Oeste 6 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 10° 10° Oeste 5 - 21 km/h 0% Cubierto
22:00 Oeste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 9 - 23 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 10° Norte 4 - 23 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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