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¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy? El pronóstico para este 17 de septiembre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Jujuy. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Jujuy este 17 de septiembre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de . Con vientos de 9 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Oeste 3 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 6 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Noroeste 3 - 10 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 9 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 21°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:15
Puesta del sol19:15
Horas de luz12h 0m
Fase lunarCreciente
Iluminación38%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 17 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:15 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 12h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 17 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 26 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Oeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Suroeste 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Sur 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Sureste 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sureste 5 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sureste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sureste 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sur 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Sur 6 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Sur 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Suroeste 1 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Noroeste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Noroeste 2 - 8 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Noroeste 3 - 10 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Noroeste 6 - 13 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Norte 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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