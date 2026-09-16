comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El clima en Jujuy hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Jujuy. Foto: Unsplash.
Jujuy. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo soleado, el clima en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Suroeste 5 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Noroeste 8 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 10 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 19°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:16
Puesta del sol19:15
Horas de luz11h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación29%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 16 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:16 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 11h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 16 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 31 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 9 - 19 km/h 0% Soleado
08:00 Noroeste 9 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 7 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Suroeste 1 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Sur 7 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Sur 7 - 29 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Sur 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sur 7 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Sur 6 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Sur 5 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Suroeste 5 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Suroeste 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Oeste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Oeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Oeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Noroeste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 9 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Jujuytiempo en Jujuy hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se corta el buen tiempo en Buenos Aires:cuándo vuelve a llover después de alcanzar los 24 grados

    Se corta el buen tiempo en Buenos Aires: cuándo vuelve a llover después de alcanzar los 24 grados

  2. El clima en Córdoba hoy, 16 de septiembre de 2026:¿va a llover?

    El clima en Córdoba hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

  3. El clima en Santiago del Estero hoy, 16 de septiembre de 2026:¿va a llover?

    El clima en Santiago del Estero hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

  4. El clima en Tierra del Fuego hoy, 16 de septiembre de 2026:¿va a llover?

    El clima en Tierra del Fuego hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno expresó su rechazo a la guía que publicó el Reino Unido para respaldar a empresas que operan en Malvinas

El Gobierno expresó su rechazo a la guía que publicó el Reino Unido para respaldar a empresas que operan en Malvinas

Malvinas:cómo es la contundente guía legal de Gran Bretaña para proteger a empresas petroleras y pesqueras

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Los abogados de Cristina Kirchner aseguraron que encontraron una prueba clave que podría beneficiarla en la causa Vialidad

Economía

Polémica en la privatización de AySA:los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Polémica en la privatización de AySA: los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Un informe de la TV alemana advirtió que en Argentina se pierden 33 empresas por día

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Las pymes ya no podrán evitar el impuesto al cheque con este mecanismo:de qué se trata la medida del Gobierno

Internacionales

El FBI confirmó la captura del último prófugo de su lista de los diez más buscados:quién es Aníbal Alexander Canelón Aguirre

El FBI confirmó la captura del último prófugo de su lista de los diez más buscados: quién es Aníbal Alexander Canelón Aguirre

Buscan voluntarios para vivir en Barcelona a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen alojamiento con 3 comidas diarias incluidas y un día libre por semana

Cuánto cuesta viajar a las Islas Malvinas en 2026:vuelos, alojamiento y un presupuesto que sorprende a los argentinos

Buscan voluntarios para participar en proyectos ambientales en Argentina, Chile y Perú:incluyen hospedaje y beneficios varios