Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 9 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 10 - 25 km/h
Lluvia
60% 0.5 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 11 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 18°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 56m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:49 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 11 - 32 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 7 - 16 km/h 0% Neblina
04:00 Noroeste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Este 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Este 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sureste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sureste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sureste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sureste 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Sur 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Sur 9 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Suroeste 5 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Oeste 6 - 20 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 11° 11° Noroeste 8 - 21 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 10° Noroeste 10 - 25 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 10 - 25 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noroeste 9 - 22 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noroeste 9 - 21 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.