Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 11 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 9° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.