Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 23 de mayo de 2026, 06:30
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Jujuy. Foto: Unsplash.
Jujuy. Foto: Unsplash.

El pronóstico para Jujuy este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 12 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sureste 8 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 4 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 12 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 15°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:52 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 12 - 35 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 2 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Sur 2 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Sureste 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Sur 8 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Sureste 12 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Sureste 8 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Sur 7 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Sureste 8 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Sur 4 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 5 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 10° Sur 1 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 11° Oeste 0 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 Oeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.