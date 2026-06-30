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El tiempo en Jujuy hoy, 30 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Jujuy. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 30 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Noreste 1 - 16 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 5 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 7 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 13°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 39m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 30 de junio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:05 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 30 de junio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 7 - 21 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 4 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 Oeste 5 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noroeste 4 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Oeste 4 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 4 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noroeste 3 - 14 km/h 0% Niebla
08:00 Noroeste 3 - 13 km/h 0% Niebla
09:00 Noroeste 3 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 Noreste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 Noreste 5 - 18 km/h 0% Cubierto
12:00 Este 6 - 21 km/h 0% Cubierto
13:00 10° 10° Este 5 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 11° 11° Este 5 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Este 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Este 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Noreste 1 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 12° Suroeste 1 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Oeste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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