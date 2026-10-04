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Evolución del clima en Jujuy: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (3.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Oeste 4 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17°
Viento
Oeste 7 - 29 km/h
Lluvia
50% 0.5 mm
Noche
Cubierto
14°
Viento
Oeste 5 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 12 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 3.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:58
Puesta del sol19:21
Horas de luz12h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 06:58 y se pone a las 19:21, dando aproximadamente 12h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 3.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 12 - 31 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Noroeste 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Noroeste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noroeste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Noroeste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Noroeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Oeste 4 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Noroeste 6 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 17° 17° Suroeste 6 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Suroeste 6 - 29 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Suroeste 6 - 29 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Suroeste 7 - 31 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Oeste 7 - 31 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Suroeste 6 - 31 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Oeste 7 - 29 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Oeste 7 - 27 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 15° 15° Oeste 8 - 23 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 14° 14° Oeste 10 - 23 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Oeste 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Oeste 5 - 18 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Oeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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