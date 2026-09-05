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Pronóstico extendido para Jujuy: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Jujuy. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Jujuy este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 15 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 6 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Oeste 14 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 13 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 15 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol19:11
Horas de luz11h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:28 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 11h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 15 - 39 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 9 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 6 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Noroeste 4 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Oeste 6 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Suroeste 5 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Suroeste 7 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Suroeste 8 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Oeste 10 - 39 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Oeste 12 - 36 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Oeste 14 - 37 km/h 0% Cubierto
18:00 10° Noroeste 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noroeste 12 - 36 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 13 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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