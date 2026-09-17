¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa? El pronóstico para este 17 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 18 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.

Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 28°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.