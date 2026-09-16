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El clima en La Pampa hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo cielo despejado, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Norte 21 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Norte 18 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 21°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:15
Puesta del sol19:08
Horas de luz11h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación29%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 16 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:15 y se pone a las 19:08, dando aproximadamente 11h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 16 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 22 - 46 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 13 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 13 - 22 km/h 0% Soleado
08:00 Noreste 15 - 24 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° Noreste 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noreste 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Noreste 21 - 43 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Norte 22 - 45 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Norte 22 - 45 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Norte 22 - 46 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Norte 21 - 45 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Norte 21 - 42 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Norte 20 - 41 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Norte 16 - 37 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Norte 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Norte 17 - 29 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Norte 18 - 32 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Norte 20 - 34 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Norte 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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