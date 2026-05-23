Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 23 de mayo de 2026, 06:30
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa

El pronóstico para La Pampa este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 19 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 15 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Noreste 19 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 19 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 19 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 14°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:14
Puesta del sol18:13
Horas de luz9h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:14 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 9h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 19 - 38 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 11 - 26 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 15 - 25 km/h 0% Soleado
10:00 Noreste 14 - 27 km/h 0% Soleado
11:00 Noreste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Noreste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Norte 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Norte 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noreste 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Noreste 19 - 38 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Noreste 19 - 37 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Noreste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Noreste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noreste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.