comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en La Pampa: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.8 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 7 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19°
Viento
Noreste 9 - 25 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Este 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 13 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 21°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:48
Puesta del sol19:23
Horas de luz12h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:48 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 12h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 13 - 33 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Norte 7 - 33 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Norte 4 - 24 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Sureste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 5 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Sur 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Sur 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Sur 7 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Sureste 8 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sureste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Noreste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Noreste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Este 8 - 31 km/h 30% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Este 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Noreste 9 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Noreste 10 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Norte 8 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Noreste 11 - 18 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Este 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noreste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Pampatiempo en La Pampa hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nardini reivindicó el papel de los municipios para sostener el desarrollo en un contexto de desfinanciamiento

Nardini reivindicó el papel de los municipios para sostener el desarrollo en un contexto de desfinanciamiento

Argentina ya tiene 12 cazas F-16:la travesía de 14.000 kilómetros y la misión estratégica que cumplirán

Brasil elige entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro:qué impacto tendrá el resultado en Argentina y el Mercosur

Coloquio de IDEA:empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Economía

Ciudadanía argentina por inversión:cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Ciudadanía argentina por inversión: cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Bono de $70.000 para jubilados ANSES:quiénes lo cobrarán completo en octubre 2026

Cuentas de argentinos en Estados Unidos:qué datos recibe ARCA y cuáles no revela el acuerdo FATCA

ANSES aumenta las asignaciones familiares en octubre:cuánto se cobrará por hijo y quiénes quedan afuera

Internacionales

Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026:qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026: qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Quién es Hamam al-Hammami, el copiloto del vuelo de Flydubai que tendría antecedentes “extremistas”

Marea roja y marcha de motos:Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron la campaña en Brasil antes de las elecciones

Rusia afirmó que continuarán los “ataques de represalia” en Ucrania y le pidió a sus diplomáticos a que abandonen el país