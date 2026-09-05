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Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para La Pampa este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 27 - 54 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Sur 20 - 40 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 27 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 11°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol19:00
Horas de luz11h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:31 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 11h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 27 - 54 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 24 - 28 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 24 - 30 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 18 - 32 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 18 - 31 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 20 - 37 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 20 - 37 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 20 - 37 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 20 - 40 km/h 0% Soleado
10:00 Sur 26 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sur 27 - 54 km/h 0% Cubierto
12:00 Sur 25 - 52 km/h 0% Cubierto
13:00 10° Sur 24 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° 10° Sur 23 - 47 km/h 0% Cubierto
15:00 10° Sur 21 - 46 km/h 0% Cubierto
16:00 10° Sur 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 10° Sur 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sur 17 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Sureste 16 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Sur 13 - 29 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sureste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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