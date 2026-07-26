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Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar este 26 de julio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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El pronóstico para La Pampa este 26 de julio de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 17 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 17 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol18:27
Horas de luz10h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación92%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 26 de julio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:19 y se pone a las 18:27, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 26 de julio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 17 - 34 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 7 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Noroeste 7 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Suroeste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Sur 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Sur 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Sureste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Sureste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Este 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Este 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Este 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Noreste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Noreste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Noreste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Noreste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Noreste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Noreste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Noreste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noreste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Noreste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Noreste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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