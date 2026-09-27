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Temperaturas y lluvias en La Pampa: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Este 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Sureste 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
19°
Viento
Sureste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 17 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 25°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:58
Puesta del sol19:17
Horas de luz12h 19m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:58 y se pone a las 19:17, dando aproximadamente 12h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 17 - 29 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Noreste 17 - 26 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Noreste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 15° 15° Noreste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Este 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Este 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Este 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Este 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Este 11 - 28 km/h 0% Soleado
12:00 22° 22° Este 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Este 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Este 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Este 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 26° Este 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 25° Sureste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 25° Este 13 - 26 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 21° 21° Este 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 20° 20° Sureste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 19° 19° Sureste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Sureste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Este 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Este 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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