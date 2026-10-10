comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El río amarillo de Las Placetas, La Rioja. Foto: Google Maps
El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 10 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Sur 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sur 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16°
Viento
Suroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en La Rioja se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 8 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 18°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:55
Puesta del sol19:33
Horas de luz12h 38m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 10 de octubre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 06:55 y se pone a las 19:33, dando aproximadamente 12h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 10 de octubre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 8 - 23 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Suroeste 0 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Sur 2 - 5 km/h 0% Cubierto
04:00 15° 15° Sur 2 - 5 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 14° 14° Sur 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Sur 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Sur 6 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Sur 6 - 15 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Sur 5 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Sur 4 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Sur 4 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Sur 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Sur 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Sur 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Sur 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Sur 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Sur 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Sur 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
21:00 16° 16° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
22:00 16° 16° Suroeste 5 - 12 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Oeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Oeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Riojatiempo en La Rioja hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Llegó un tormentón a Buenos Aires:a qué hora se larga con todo y cuándo deja de llover este fin de semana largo

    Llegó un tormentón a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y cuándo deja de llover este fin de semana largo

  2. Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires:cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

    Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires: cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

  3. ¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

  4. ¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

Javier Milei apuntó contra el socialismo y habló de la “estafa de las banderas nobles”:“No defienden derechos, defienden cajas”

Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos:la frase de la senadora en medio los rumores por sus diferencias con el Gobierno

La Corte suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras:dictó una medida cautelar interina

Economía

Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados:cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

Mujer mayor usando un andador eligiendo productos en un pasillo de supermercado.

Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre y dónde figura

Internacionales

Rumbo a las Malvinas:qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

El buque comercial Danstar

“Está temblando”:hablaban de fútbol, empezó el terremoto en Panamá y huyeron del estudio en vivo

Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy:dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami

Los impactantes videos del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre