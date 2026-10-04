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Evolución del clima en La Rioja: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (2.1 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
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Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en La Rioja promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
25°
Viento
Sureste 6 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Oeste 8 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en La Rioja se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 11 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 2.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 26°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:02
Puesta del sol19:30
Horas de luz12h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:02 y se pone a las 19:30, dando aproximadamente 12h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 2.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 11 - 30 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Oeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Oeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 16° 16° Suroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 16° 16° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 17° 17° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 19° 19° Sur 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 20° 20° Sur 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Sur 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 25° Sureste 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 23° 25° Suroeste 2 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 25° Sureste 2 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 24° 25° Sureste 3 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 25° 25° Sureste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Sureste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 25° 25° Este 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 24° 25° Este 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Sureste 4 - 27 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Oeste 9 - 19 km/h 30% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Oeste 8 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Oeste 8 - 17 km/h 30% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Oeste 8 - 18 km/h 30% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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