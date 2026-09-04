comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en La Rioja: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo soleado, el clima en La Rioja promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
15°
Viento
Suroeste 5 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Sur 7 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Suroeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 9 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol19:14
Horas de luz11h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación47%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:38 y se pone a las 19:14, dando aproximadamente 11h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 9 - 29 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
08:00 12° 12° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Sur 6 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sureste 5 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Sureste 7 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Este 9 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 22° 22° Sureste 7 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Sureste 7 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 22° 24° Sureste 7 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Sur 7 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Suroeste 7 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Oeste 8 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Suroeste 4 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Oeste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Riojatiempo en La Rioja hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

  2. Evolución del clima en Tucumán:máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

    Evolución del clima en Tucumán: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

  3. Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras provincias:cuáles son las zonas afectadas

    Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras provincias: cuáles son las zonas afectadas

  4. Evolución del clima en Santiago del Estero:máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

    Evolución del clima en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

  5. Evolución del clima en Corrientes:máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

    Evolución del clima en Corrientes: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Así fue la reacción de la prensa británica tras la cadena nacional de Milei por Malvinas:“Es algo del pasado”

Así fue la reacción de la prensa británica tras la cadena nacional de Milei por Malvinas: “Es algo del pasado”

El contundente ultimátum de Milei a las empresas que operen en Malvinas:“No se pueden hacer las dos cosas”

Milei anunció por cadena nacional un paquete de medidas y sanciones para frenar la explotación petrolera en Malvinas

Qué es Sea Lion, el megaproyecto petrolero en las Islas Malvinas:inversión, reservas y más de 60 pozos proyectados

Economía

Se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos:cerró 20 sucursales

Se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos: cerró 20 sucursales

Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino presentaron iniciativas para proteger a las familias del sobreendeudamiento

Cuenta DNI en septiembre 2026:todos los descuentos, topes y la nueva promoción estrella

El vicepresidente del Banco Central respaldó la reforma de la carta orgánica y aseguró que la morosidad está bajando

Internacionales

Buscan voluntarios para cumplir con solo 3 horas diarias de trabajo:brindan alojamiento gratis y 2 días libres en un hermoso destino de España

Buscan voluntarios para cumplir con solo 3 horas diarias de trabajo: brindan alojamiento gratis y 2 días libres en un hermoso destino de España

Ofrecen viviendas subsidiadas para mayores de 55 años:quiénes pueden acceder hoy a uno de los 83 apartamentos en el Bronx

¿Cómo fue el megaoperativo en Florida donde rescataron a 163 menores víctimas de trata?

Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev:hubo tres heridos, varios detenidos y desató la furia de Zelenski