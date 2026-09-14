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Pronóstico en La Rioja: cómo estará el clima hoy, 14 de septiembre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
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El pronóstico para La Rioja este 14 de septiembre de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 6 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 1 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Sureste 5 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Noroeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 6 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 13°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:26
Puesta del sol19:19
Horas de luz11h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación13%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 14 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:26 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 11h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 14 de septiembre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 6 - 23 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Este 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Este 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Sureste 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sureste 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Sureste 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Sureste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Sureste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Este 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Norte 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Noroeste 2 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 11° Noroeste 1 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 11° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 12° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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