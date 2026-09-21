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Pronóstico en La Rioja: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará calima con cielo despejado.

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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará calima con cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 21 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Suroeste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
23°
Viento
Sur 6 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Noreste 1 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 12 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 26°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:18
Puesta del sol19:23
Horas de luz12h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación75%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica calima con cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:18 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica calima con cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 12 - 34 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 26° 26° Sur 6 - 18 km/h 0% Calima con cielo despejado
02:00 23° 25° Sur 11 - 16 km/h 0% Calima con cielo despejado
03:00 19° 19° Sur 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 17° 17° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 16° 16° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Soleado
08:00 17° 17° Suroeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 19° 19° Suroeste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 20° 20° Sur 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 20° 20° Sur 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 21° 21° Sur 6 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 21° 21° Sureste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 25° Sureste 12 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 24° Sureste 12 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 24° Sureste 8 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 23° 25° Sur 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 23° 25° Sur 3 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 22° Sureste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Este 4 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Noreste 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Sur 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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