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Pronóstico extendido para La Rioja: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
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El pronóstico para La Rioja este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 11°. Con vientos de 21 - 50 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Suroeste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sureste 17 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Sur 15 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 21 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol19:15
Horas de luz11h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:37 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 11h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 21 - 50 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Oeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Sur 12 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Sur 18 - 43 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Sur 21 - 48 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Sur 20 - 49 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Sur 16 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Sureste 20 - 47 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 20° Sureste 20 - 50 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Sureste 17 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sureste 15 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sur 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Sur 16 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Sur 15 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Sur 15 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Sur 14 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Sur 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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