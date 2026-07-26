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Pronóstico extendido para La Rioja: qué esperar este 26 de julio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
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El pronóstico para La Rioja este 26 de julio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 10°. Con vientos de 9 - 16 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Soleado
12°
Viento
Norte 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Suroeste 1 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 9 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:52
Horas de luz10h 37m
Fase lunarCreciente
Iluminación92%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 26 de julio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:15 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 26 de julio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 9 - 16 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 7 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Oeste 9 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Suroeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Oeste 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Norte 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Norte 1 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Norte 2 - 6 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Norte 4 - 10 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Este 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Este 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sureste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sureste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Sureste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Sureste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Suroeste 1 - 14 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Oeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Oeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Oeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Oeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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