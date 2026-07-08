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Clima en Mendoza: cuál será la temperatura máxima este 8 de julio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26
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El pronóstico para Mendoza este 8 de julio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 4 - 16 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 0 - 3 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 2 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 4 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:37
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 6m
Fase lunarMenguante
Iluminación41%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 8 de julio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:37 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 8 de julio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 4 - 16 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sureste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 0 - 4 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 0 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 0 - 3 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noreste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° Noreste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Este 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Noreste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Noreste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Noreste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Este 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Noreste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Suroeste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Oeste 0 - 5 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 11° Sur 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° Sur 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 11° Sur 0 - 4 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° Sur 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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