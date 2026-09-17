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¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza? El pronóstico para este 17 de septiembre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El pronóstico para Mendoza este 17 de septiembre de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 10°. Con vientos de 7 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Este 3 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Oeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 7 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 26°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol19:28
Horas de luz11h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación38%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 17 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:31 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 11h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 17 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 7 - 23 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Sur 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Sur 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Sur 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Sureste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Sureste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Sureste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Sureste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Sureste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 25° Este 6 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 25° 25° Este 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 25° Este 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 25° Este 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 23° 25° Oeste 2 - 12 km/h 0% Soleado
20:00 20° 20° Oeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Oeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Oeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Oeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Oeste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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