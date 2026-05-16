Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Metrotranvía de Mendoza.
Metrotranvía de Mendoza.

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 14 - 34 km/h
Lluvia
70% 0.1 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Sur 15 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 1 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 20 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 24m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:19 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 20 - 42 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Sur 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Sur 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Suroeste 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Suroeste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Suroeste 16 - 33 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Suroeste 20 - 39 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 10° Suroeste 16 - 42 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Suroeste 14 - 34 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sur 15 - 34 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Sur 14 - 34 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Sur 15 - 31 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Sur 19 - 40 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Sur 19 - 42 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Sur 18 - 39 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Sur 17 - 37 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sur 15 - 36 km/h 0% Cubierto
18:00 Sur 12 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sur 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Este 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.