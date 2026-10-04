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Evolución del clima en Mendoza: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Luján de Cuyo
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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Mendoza promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Suroeste 8 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Suroeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 11 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 24°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:08
Puesta del sol19:39
Horas de luz12h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:08 y se pone a las 19:39, dando aproximadamente 12h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 11 - 31 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Suroeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Sur 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Sur 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Sur 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Sureste 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 22° Sur 3 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 24° Oeste 4 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 24° Oeste 5 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 24° Suroeste 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 24° Suroeste 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 24° Suroeste 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 22° 23° Suroeste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Oeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Oeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Suroeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Sureste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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