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Pronóstico en Mendoza: cómo estará el clima hoy, 14 de septiembre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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El pronóstico para Mendoza este 14 de septiembre de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 8 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Noreste 5 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Norte 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 8 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 17°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol19:26
Horas de luz11h 51m
Fase lunarCreciente
Iluminación13%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 14 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:35 y se pone a las 19:26, dando aproximadamente 11h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 14 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 8 - 23 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 3 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 6 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sureste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Este 6 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Este 7 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Noreste 6 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Noreste 6 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Noreste 6 - 21 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Noreste 5 - 20 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Noreste 5 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noreste 5 - 14 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Norte 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Norte 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Norte 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 12° Noreste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° Sur 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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