Pronóstico en Mendoza: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 21 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 28 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 25°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:26
|Puesta del sol
|19:31
|Horas de luz
|12h 5m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|75%
Radar meteorológico – Mendoza
¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?
Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?
El sol sale hoy en Mendoza a las 07:26 y se pone a las 19:31, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?
El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Mendoza?
El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?
Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 28 - 51 km/h.
Ubicación de Mendoza
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Este 28 - 51 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|17°
|17°
|Este 22 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|14°
|14°
|Sureste 11 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|13°
|13°
|Este 3 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|13°
|13°
|Este 3 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|12°
|12°
|Noreste 5 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|11°
|11°
|Noreste 4 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|10°
|10°
|Noreste 4 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|11°
|11°
|Norte 3 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|11°
|11°
|Noroeste 5 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|12°
|12°
|Noroeste 2 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|13°
|13°
|Noroeste 2 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|14°
|14°
|Noroeste 5 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|15°
|15°
|Noroeste 8 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|15°
|15°
|Noroeste 9 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|15°
|15°
|Noroeste 9 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|15°
|15°
|Noroeste 8 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|15°
|15°
|Noroeste 7 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|14°
|14°
|Noroeste 7 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|13°
|13°
|Noroeste 3 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|12°
|12°
|Noroeste 3 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|12°
|12°
|Noroeste 3 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|11°
|11°
|Noroeste 2 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|10°
|10°
|Sur 2 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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