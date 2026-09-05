Pronóstico extendido para Mendoza: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

El pronóstico para Mendoza este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de 3°. Con vientos de 30 - 56 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 12°.
Viento: 30 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 4°.
Mañana se esperan 7° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:47
|Puesta del sol
|19:20
|Horas de luz
|11h 33m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|35%
Radar meteorológico – Mendoza
¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?
Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3° y una máxima de 12°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?
El sol sale hoy en Mendoza a las 07:47 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 11h 33m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?
El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Mendoza?
El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?
Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 30 - 56 km/h.
Ubicación de Mendoza
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Sur 6 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|12°
|12°
|Sur 30 - 48 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|03:00
|10°
|8°
|Suroeste 16 - 55 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|9°
|7°
|Suroeste 12 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|8°
|6°
|Suroeste 12 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|7°
|5°
|Suroeste 14 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|7°
|5°
|Suroeste 13 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|6°
|4°
|Sur 14 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|7°
|4°
|Sur 16 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|7°
|4°
|Sur 17 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|7°
|4°
|Sur 16 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|6°
|3°
|Sur 16 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|6°
|3°
|Sur 16 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|5°
|2°
|Sur 17 - 38 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|6°
|3°
|Sur 16 - 37 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|6°
|3°
|Sur 15 - 36 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|5°
|2°
|Sur 16 - 35 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|5°
|1°
|Sur 16 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|4°
|1°
|Suroeste 14 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|4°
|1°
|Suroeste 13 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|4°
|1°
|Suroeste 12 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|4°
|2°
|Suroeste 11 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|4°
|2°
|Suroeste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|4°
|1°
|Suroeste 12 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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