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Pronóstico extendido para Mendoza: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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El pronóstico para Mendoza este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 30 - 56 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 16 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Sur 16 - 35 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Cubierto
Viento
Suroeste 11 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 30 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol19:20
Horas de luz11h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:47 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 11h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 30 - 56 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Sur 30 - 48 km/h 0% Calima con cielo despejado
03:00 10° Suroeste 16 - 55 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 12 - 33 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 12 - 27 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 13 - 29 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 14 - 29 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 17 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sur 16 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sur 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sur 16 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Sur 17 - 38 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Sur 16 - 37 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Sur 15 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sur 16 - 35 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Sur 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 14 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
23:00 Suroeste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 12 - 26 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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