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Pronóstico extendido para Mendoza: qué esperar este 26 de julio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Mendoza este 26 de julio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 9 - 17 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 2 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noroeste 1 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 9 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:30
Puesta del sol18:53
Horas de luz10h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación92%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 26 de julio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:30 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 26 de julio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 9 - 17 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 9 - 4 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Noroeste 9 - 5 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Sur 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Sur 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Sureste 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 11° Sur 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 11° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Sureste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Sureste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Sur 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Sur 1 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Norte 0 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Noroeste 0 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Noroeste 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Noroeste 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Oeste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 11° Sur 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° Sureste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° Sureste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° Sur 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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