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Temperaturas y lluvias en Mendoza: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
20°
Viento
Suroeste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
29°
Viento
Sureste 4 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
23°
Viento
Sureste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 9 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 29°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:17
Puesta del sol19:35
Horas de luz12h 18m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:17 y se pone a las 19:35, dando aproximadamente 12h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 9 - 26 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Sur 9 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 20° 20° Sur 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 18° 18° Oeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 17° 17° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 17° 17° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 16° 16° Oeste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 16° 16° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Soleado
08:00 16° 16° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 20° 20° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 23° 24° Sur 7 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 25° 25° Sureste 8 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 26° 26° Sureste 8 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 27° 26° Sureste 5 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 28° 27° Sureste 4 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 28° 27° Sureste 4 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 29° 27° Sureste 3 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 29° 27° Sureste 4 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 28° 27° Sureste 3 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 27° 26° Sureste 3 - 17 km/h 0% Soleado
20:00 25° 25° Este 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 24° 25° Este 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 23° 25° Sureste 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 22° 22° Sureste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 21° 21° Sur 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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